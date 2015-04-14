عامل نائم في عنبر شحن الطائرة...في 15 ثانية

اضطرت طائرة شركة ألاسكا للطيران إلى العودة إلى مطار سياتل، بعدما سمع طاقم الطائرة قرعا قادما من عنبر الشحن.

وقالت الشركة إن قائد طائرة الرحلة 448 المتجهة إلى لوس أنغليس ، نبه إلى صوت ضجيج قادم من أسفل الطائرة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، تحمل على متنها 170 راكبا، وقد حلقت في الجو لمدة 14 دقيقة.

وقال العامل إنه شعر بالنعاس أثناء تأدية عمله. وقد بدا بصحة جيدة ولكن تم نقله إلى المستشفى كإجراء احتياطي.

وقالت شركة الطيران أن العامل اجتاز اختبار المخدرات، وغادر المستشفى.

وعلقت الشركة بأن رئيس الطاقم لاحظ اختفاء العامل قبل إقلاع الطائرة، وحاول الاتصال به على تليفونه المحمول، ولكنه لم يرد.

وقال زملاء العامل بانهم ظنوا أنه أنهى فترة عمله، وعاد إلى منزله.