تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الصراع

أفادت مصادر طبية في عدن لبي بي سي بأن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المواد والمعدات الطبية، وذلك بسبب العدد الكبير للمصابين والجرحى في ظل اشتداد حدة المعارك في المدينة.

وقال الأطباء إنه لايوجد مايكفي من الأدوية أو الضمادات وإنهم يعتمدون على مولد للكهرباء لأن الكهرباء تنقطع باستمرار.

وفاقم القتال العنيف بين قوات موالية لـ"الرئيس" عبد ربه منصور هادي والحوثيين من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وناشدت الأمم المتحدة المانحين الدوليين توفير 275 مليون دولار لمساعدة المدنيين المتضريين من العنف الدائر في اليمن.

تقرير أورلا غيرين.