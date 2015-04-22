تركي الفيصل: السعودية لا ترعى الفكر الوهابي

في مقابلة خاصة مع بي بي سي، قال الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ورئيس جهاز المخابرات السعودي الأسبق إن عملية "عاصفة الحزم" استهدفت بالدرجة الاولى إعادة الشرعية رافضا التوصيف الطائفي لها.

ورفض الفيصل الاتهامات التي توجه إلى الرياض بانها ترعى ما يسمى بالفكر الوهابي الذي يغذي فكر التيارات المتطرفة، مؤكدا أن المملكة بلد مسلم بالدرجة الاولى و يستقبل مسلمين ينتمون إلى مذهاب إسلامية مختلفة و ياتون من كافة بقاع العالم.

و حول ما تم تداوله عن امكانية تكرار تجربة "عاصفة الحزم" في سوريا لاسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، إعتبر الفيصل أن هذا الامر مرتبط بتشكيل قوة عربية مشتركة و كل حديث في هذا الشان قبل تشكيل القوة المشتركة سابق لأوانه.

ويمكنكم متابعة المقابلة كاملة على شاشة بي بي سي عربي في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش من مساء اليوم.