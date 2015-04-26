كارثة زلزال نيبال: تسارع جهود الاغاثة

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أعلنت السلطات النيبالية حالة الطوارئ في البلاد عقب أعنف زلزال يضرب البلاد منذ نحو ثمانية عقود.

وقد تجاوز عدد ضحايا الزلزال أكثر من ألفي شخص وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين حتى الأن.

فيما تشير التوقعات إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، بسبب وجود الألاف تحت الأنقاض وعدم تمكن فرق الانقاذ من الوصول إليهم.

الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر، ضرب المناطق الشمالية الغربية من العاصمة كاتماندو.

وقد شعر بالزلزال دول مجاورة مثل بنغلاديش وشمال الهند ومقاطعة التيبت في الصين.