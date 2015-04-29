إعدام 8 مدانين بتهريب المخدرات في إندونيسيا..في 15 ثانية

أعدم في إندونيسيا 8 مدانين بتهريب المخدرات رميا بالرصاص من ضمنهم 7 أجانب.

وقد نفذت أحكام الإعدام في سجن بيسي في جزيرة نوساكامبانجان في صبيحة الأربعاء.

ومع ذلك، فإن إعدام محكوم تاسع، وهي إمرأة من الفلبين، تأجل في اللحظة الأخيرة.

وكان من بين الذين نفذ بهم حكم الإعدام الاستراليين أندرو شان وميوران سوكوماران، ما حذا إلى أستراليا بسحب سفيرها ردا على ذلك.

ووصف رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت، إعدام المواطنيين الاستراليين بأنه "قاسي وغير ضروري".

ودافعت السلطات الإندونيسيا في جاكرتا عن موقفها بالقول إن 33 إندونيسيا يموتون يوميا بسبب المخدرات.