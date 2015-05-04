بالفيديو: قرية مكسيكية تحطم الرقم العالمي لعصير البرتقال

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تم عصر أكثر من 3 أطنان ونصف من البرتقال لانتاج 1070 لترا من العصير في قرية مكسيكية صغيرة، محطمة الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس لأكبر كمية من عصير البرتقال.

وقام نحو 400 شخص بقطف وغسل وعصر البرتقال في هذا الحدث في ولاية فيراكروز بالمعرض السنوي للبرتقال.

وتبرع المزارعون في ألامو تيماباتشي بكمية البرتقال المطلوبة لكسر الرقم العالمي.

وأعلن كارلوس مارتينيز مدير التسجيل لموسوعة غينيس في امريكا اللاتينية أنه تم كسر الرقم المسجل بالموسوعة رسميا.

وتمتع الحاضرون في نهاية اليوم بكوب من عصير البرتقال الطازج.