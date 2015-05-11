جنوب أفريقيا تجدد "بيوت الضيافة" لتحسين صورتها

تسعى السلطات في جنوب أفريقيا إلى تحسين صورة بيوت ضيافة الرجال بتجديدها، وجعلها مناسبة للعائلات.

وبنيت بيوت الضيافة لاستضافة العمال السود العاملين، في عهد الفصل العنصري. وتعد عادة منطقة ممنوع على الشرطة دخولها، وهي معروفة بأنها بيئة حاضنة للجريمة.

وأدت موجة العنف على أساس عرقي، التي ضربت المدن الكبرى في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، إلى اقتحام الشرطة بيوتا كهذه بحثا عن أسلحة.

وتعتقد الشرطة أن منفذي الهجمات التي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص، يعيشون في بيوت قريبة من جوهانسبرج وديربان.

وتحتاج بيوت الضيافة إلى وقت طويل لاستعادة سمعتها المرتبطة بالعنف، لكن مع انتقال العائلات لشغلها، قد يحدث التغيير في طريقة نظر الناس إليها.