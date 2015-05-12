مقتل مدون اشتهر بمعاداة التطرف الإسلامي في بنغلاديش

هاجمت مجموعة من المقنعين المسلحين بالسواطير المدون أنانتا بيجوي داس في مدينة سيلهيت شمال شرقي بنغلاديش وطعنوه عدة مرات أدت إلى مقتله.

وكان داس يكتب مقالات لصالح موقع مدون آخر يدعى أفيجيت روي، والذي قتل أيضا قبل نحو 3 أشهر في هجوم مماثل في عاصمة بنغلاديش دكا.

روي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة كان معروفا بتبني المقالات التي تهاجم "الإسلام المتشدد".

وقتل روي في هجوم بالسواطير أثناء زيارته دكا عندما كان يسير في الطريق بصحبة زوجته والتى فقدت إصبعا خلال الهجوم.

وكان المدون واشيكور رحمن قد قتل أيضا في بداية العام الجاري خلال هجوم بالسواطير في أحد أحياء العاصمة دكا.