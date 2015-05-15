"دعابة" السفير البريطاني على "تويتر" تثير جدلا في مصر

دعا السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، المصريين للتقدم لشغل وظائف بالسفارة، وأضاف في إشارة واضحة للجدل بشأن تصريحات الوزير "نرحب بالجميع ونرحب بابن عامل النظافة".

وجاءت هذه الدعوة لتثيرردود فعل متباينة، وبينما اعتبرها أحد مقدمي البرامج تدخلا في الشؤون المصرية، قال محمد العرابي وزير الخارجية المصري السابق، لبي بي سي، إن الأمر لا يعدو كونه دعابة.

وأضاف العرابي : "من الجيد أن يكون السفير على اتصال بقضايا البلد التي يعمل بها وهو يحاول أن يقول للمصريين أنه متابع جيد لقضاياهم، مؤكدا أنه لا يعتبر ذلك تدخلا في الشأن الداخلي المصري، خاصة أن الأمر لا يتعلق بأي شأن سياسي بل قضية اجتماعية.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن دعوة السفير جاءت تأييدا لفكرة أنه لا ينبغي أن تمنع الخلفية العائلية الشخصَ من التقدم لأي وظيفة.

وأضاف بيان أرسل لبي بي سي، عبر البريد الإلكتروني، "لدينا مجموعة موهوبة من المصريين العاملين في بعثتنا بالقاهرة، ونأمل أن يؤدي هذا التفاعل إلى خلق المزيد من الاهتمام لدى الفئات المحلية لمشاركتنا مساعي بناء علاقات قوية بين المملكة المتحدة ومصر".

تقرير علي جمال الدين.