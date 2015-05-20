جوزيف بلاتر: تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا سابقة خطيرة

قال جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد يعد سابقة خطيرة، على حد وصفه.

وتحدث بلاتر في مؤتمر صحفي بصحبة جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الضفة الغربية.

وتأتي زيارة بلاتر إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ضمن جهوده لإيجاد حل لمشكلة "القيود الإسرائيلية" المفروضة على الرياضيين الفلسطينيين.

وقال بلاتر إنه التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو وناقشا تلك المسألة، وإن نيتانياهو وافق على إنشاء مجموعة تضم ممثلين عن الإسرائيليين والفلسطينيين والفيفا لمراقبة اجراءات تنقل الرياضيين فضلا عن توفير بطاقات هوية خاصة بهم.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طرح تصويت على تعليق عضوية إسرائيل في جلسة لأعضاء الفيفا تقرر لها يوم 29 مايو/أيار الجاري.

ويعترض الفلسطينيون أيضا على مشاركة 5 فرق رياضية تابعة للمستوطنات غير الشرعية وغير المعترف بها دوليا في المسابقات الإسرائيلية.

وعلى الرغم مما تتحدث عنه بلاتر من وعود إسرائيلية بحلحلة الوضع، إلا أن الفلسطينيين مصرون على المضي بطلبهم للتصويت على تعليق عضوية إسرائيل.

وفي المقابل أدان الإسرائيليون الخطوة الفلسطينية وقالوا إنها محاولة لخلط السياسة بالرياضة.