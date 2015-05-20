حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، من أن الهدنة الإنسانية في اليمن التي أستمرت خمسة أيام أخيرا، لم تكن كافية لإيصال الغذاء والمياه للمحتاجين.

وكان البرنامج تمكن من إيصال المعونات لأكثر من 400 ألف شخص خلال الهدنة، ووصل إلى مناطق كان يصعب الوصول إليها.

لكن مازال هناك نحو 338 ألف شخص لم تصلهم المعونات، إذ ترددت شركات النقل في ارسال شاحناتها إلى مناطق ساخنة كان القتال مستمرا فيها.

وكان نصف سكان اليمن يعانون من نقص الغذاء قبل بدء الصراع.

ونجحت منظمة يونيسف في توفير الوقود لتشغيل أجهزة تنقية المياه، ما عاد بالفائدة على نحو نصف مليون مواطن في مدن صنعاء وصعدة والحديدة وذمار.

وفي مدن تعز وحجة وُفرت مراحيض مؤقتة استفاد منها أكثر من 4 آلاف نازح.