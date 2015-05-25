العبادي لبي بي سي: العراق الآن أبعد ما يكون عن التقسيم

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق الآن أبعد ما يكون عن التقسيم، وأن تمدد تنظيم الدولة الإسلامية وبسط سيطرته على أكثر من منطقة عراقية قد زاد من تلاحم العراقيين وتوحدهم لمواجهة الخطر الداهم الذي يتهددهم.

وأضاف العبادي، في مقابلة مع بي بي سي، أن حكومته بدأت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق عملية تحرير مدينة الموصل عبر القضاء على قوات وإمكانات التنظيم فيها.

قال العبادي إن الموقف الإيراني المساند للحكومة العراقية في حربها ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" ينبع من اقتناع الإيرانيين بأن التنظيم يشكل خطرا حقيقيقا على أمنهم القومي، ودعا دول الخليج العربي لأن تحذو حذو إيران وتتعامل مع التنظيم على أنه خطر حقيقي واقع عليهم وان العراق يقوم حاليا بدفعه عنهم: