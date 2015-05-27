مفتي تونس يدين ترخيص الحكومة لجمعية تدافع عن حقوق المثليين

أدان مفتى الجمهورية في تونس ترخيص حكومة الحبيب الصيد لجمعية تدافع عن المثلية الجنسية، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية المسماه شمس لا علاقة لها بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية.

ودعا المفتي الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكيات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي تهدد الأجيال القادمة، وتقوض دعائم الاعتدال والوسطية التي نجابه بها براثن التطرف والإرهاب، حسب تعبير بيان أصدرته دار الافتاء.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة التونسية أن الأهداف المعلنة لجمعية شمس، هو الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب.