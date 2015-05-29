قتلى في انفجار بالقرب من مسجد للشيعة في الدمام بالسعودية

قتل أربعة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة أثناء صلاة الجمعة بالقرب من مسجد للشيعة بالدمام في المنطقة الشرقية بالسعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

والتفجير هو الثاني خلال أسبوع في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، إذ فجر انتحاري نفسه الجمعة الماضية في أكبر مساجد بلدة القديح بالقطيف أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن سقوط نحو 20 قتيلا وجرح أكثر من 50 آخرين.

ونقلت (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قوله إنه يُعتقد أن أحد القتلى على الأقل كان قائد السيارة التي انفجرت وأسفرت أيضا عن احتراق عدد من السيارات الأخرى.