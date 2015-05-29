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قتلى في انفجار بالقرب من مسجد للشيعة في الدمام بالسعودية

  • 29 مايو/ أيار 2015

قتل أربعة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة أثناء صلاة الجمعة بالقرب من مسجد للشيعة بالدمام في المنطقة الشرقية بالسعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

والتفجير هو الثاني خلال أسبوع في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، إذ فجر انتحاري نفسه الجمعة الماضية في أكبر مساجد بلدة القديح بالقطيف أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن سقوط نحو 20 قتيلا وجرح أكثر من 50 آخرين.

ونقلت (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قوله إنه يُعتقد أن أحد القتلى على الأقل كان قائد السيارة التي انفجرت وأسفرت أيضا عن احتراق عدد من السيارات الأخرى.