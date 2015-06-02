12 مليار دولار تعويضات لمدخنين في كندا

قضت محكمة كندية على ثلاث شركات للتبغ بدفع 15 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي) كتعويض لمدخنين قالوا إنهم لم يعلموا بمضار التدخين.

وأقيمت الدعوى في مقاطعة كيبيك عام 1998 لكن المرافعات لم تبدأ قبل عام 2012.

وقالت ثلاث شركات إنها ستستأنف القرار، لكن رافعي الدعوى قالوا إن الشركات ملزمة بدفع مليار دولار خلال 60 يوما بغض النظر عن الاستئناف.

وخلال المحاكمة قال المدّعون إن شركات التبغ تجاهلت تحذيرهم بصورة واضحة حول مضار التدخين.

لكن الشركات تقول إن المواطنين الكنديين ومنذ خمسينيات القرن الماضي كان لديهم الوعي والعلم الكافي بمخاطر التدخين على الصحة.