بالصور: جماعة "المريدين" الصوفية في السنغال

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ينسخ النص على قطعة من الورق، ثم تطوى، وتوضع في قطعة من جلد الماعز. ويمكن بعد ذلك لبسها كجزء من قلادة، أو سوار، أو خلخال. وتعد التمائم "غرس-غرس" أحد السبل التي يمزج فيها المريدون الإسلام بالمعتقدات القديمة.