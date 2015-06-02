بالصور: جماعة "المريدين" الصوفية في السنغال
- 2 يونيو/ حزيران 2015
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جماعة المريدين في السنغال جماعة صوفية أسست في القرن التاسع عشر، ولأعضائها ممارسات تقليدية كثيرة.
وهي من كبرى الجماعات الصوفية، ويتمتع قادتها بنفوذ سياسي كبير.
أعد فيليب أبريو الصور والتعليقات عليها.