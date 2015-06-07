عشرات القتلى والجرحى في غارات للتحالف على صنعاء

هزت انفجارات عنيفة شمالي العاصمة اليمنية صنعاء في الدقائق الأولى من فجر الأحد إثر تنفيذ مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية 5 غارات على مقر القيادة العامة للجيش اليمني في حي التحرير.

ووفقا لمصادر عسكرية موالية للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي كانت موجودة في المكان فقد قتل وأصيب المئات من الجنود الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح والذين تم تجهيزهم للتوجه إلى جبهات القتال وهم كتيبة كاملة قوامها قرابة ثلاثمائة وخمسين جنديا تم تجهيزها لعمليات قتالية نوعية على الحدود اليمنية السعودية بحسب وصف المصدر.