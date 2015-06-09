الموصل تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية: تقييد للمرأة

قبل عام سقطت مدينة الموصل العراقية، التي تقع على بعد 400 كيلومتر شمالي العاصمة بغداد، في أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بعد قتال استمر بضعة أيام.

ونزح ما يقرب من 500 ألف شخص من الموصل وضواحيها عقب سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعاني الموصل، التي كان يسكن بها ما يقرب من مليون شخص، الآن من شح الموارد وقلة الوظائف وتزايد نطاق العقوبات القاسية والعلنية.

ويمكن رؤية مسلحي التنظيم وهم يجوبون المدينة بالأسلحة الثقيلة، بعضها ممن حصلوا عليها من القوات العراقية التي فرت من المدينة.

وأصبح التواصل بين سكان المدينة والعالم الخارجي في غاية الصعوبة كما يحمل الكثير من الاخطار.

لكن بي بي سي تمكنت من التواصل مع عدد قليل من سكان المدينة الذين وافقوا على أن يرووا تجارب معيشتهم تحت هيمنة تنظيم الدولة الإسلامية.

ونجح غادي سري، الصحفي في بي بي سي في تصوير بعض مناحي الحياة في الموصل بطريقة سرية.

فكيف تبدو المدينة العراقية وهي في يد التنظيم؟ وكيف أصبحت حياة المرأة في المدينة؟