حكايات من الموصل: فراس يتحدث عن قطع الاتصالات

بعد مرور عام على سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) على مدينة الموصل في العراق، يمسك التنظيم بالمدينة بقبضة من حديد.

وتحدث بعض من تمكن من الفرار من الموصل إلى بي بي سي حول كيفية سقوط مدينتهم بيد مجموعات المسلحين المتشددين.

وقال فراس، وهو مهندس اتصالات، إن تنظيم الدولة الإسلامية سارع بإعلان السيطرة على الموصل انتصارا له وملأ مواقع التواصل الاجتماعي بمواد تتغنى بما قام به.

ويسيطر التنظيم الآن بشكل كامل على وسائل الإعلام والاتصالات في المدينة.

ويشرح فراس كيف أن المدينة بدأت تدخل في عزلة أكبر وكيف أن التنظيم يستخدم ذلك في تعزيز قبضته على السلطة ونشر الخوف بين الناس.