حكايات من الموصل: صبا يتحدث عن الجيش والشرطة

بعد مرور عام على سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) على مدينة الموصل في العراق، يمسك التنظيم بالمدينة بقبضة من حديد.

وتحدث بعض من تمكن من الفرار من الموصل إلى بي بي سي حول كيفية سقوط مدينتهم بيد مجموعات المسلحين المتشددين.

ويقول صبا إن الفساد وسوء استخدام السلطة من قبل جهازي الجيش والشرطة العراقيين، جعل مواطني المدينة يشعرون بعدم الأمان وعدم القدرة على حماية أنفسهم من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عندما انتشروا في أحياء المدينة.

الصراع الذي استمر في العراق نحو عقد من الزمان كان له تأثير كبير على ثاني أكبر مدينة في العراق، الموصل، مما أدى إلى فشل الحكومة في السيطر عليها، كما يقول صبا، وهو مهندس طيران وأحد سكان الموصل السابقين.