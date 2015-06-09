مسلحو المعارضة في سوريا "يسيطرون" على قاعدة عسكرية استراتيجية

سيطر مقاتلو المعارضة السورية على قاعدة اللواء الثاني والخمسين. وتكمن أهمية اللواء في أنه من أقوى ألوية الجبهة الجنوبية من حيث التسليح والمساحة الجغرافية، ويتمركز بين ريفي درعا والسويداء.

والقاعدة واحدة من أكبر القواعد العسكرية في محافظة درعا. وتقع القاعدة أيضا على الطريق الرئيسي من العاصمة دمشق إلى الحدود مع الأردن.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره بريطانيا، بأن معركة السيطرة على القاعدة قتل فيها 20 من جنود القوات الحكومية، و14 من مسلحي المعارضة.

ولم يعلق المسؤولون السوريون على الأمر، ولكن التلفزيون الرسمي قال إن الجيش صد هجوما في منطقة قريبة من الحدود مع الأردن يستهدفها مسلحو المعارضة.