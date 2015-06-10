هجوم قرب معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوبي مصر

وقع هجوم قرب معبد الكرنك الشهير في مدينة الأقصر، جنوبي مصر، وهو ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين على الأقل وإصابة أربعة أشخاص بينهم شرطي، بحسب السلطات المصرية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد تضاربت الأنباء بشأن تفاصيل الحادث، إذ نقلت تقارير إعلامية عدة عن مسؤولين أمنيين - لم تكشف عن هوياتهم - قولهم إن انتحاريا فجر نفسه قرب المعبد.

لكن وزارة الداخلية المصرية قالت إن أجهزة الأمن في الأقصر "أحبطت هجوما إرهابيا وقتلت اثنين من الإرهابيين وأصابت آخر."

ولم يتضمن بيان صادر عن الوزارة أي إشارة إلى وقوع وجود أي تفجير انتحاري.

ومعبد الكرنك من أبرز المزارات السياحية في مصر، إذ يتردد عليه ملايين السياح سنويا.