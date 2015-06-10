عام على سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على الموصل

منذ إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" قيام دولة الخلافة من العراق في يونيو/حزيران العام الماضي، تصدر التنظيم عناوين الأخبار بسبب سيطرته على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.

وخرج التنظيم، من رحم تنظيم القاعدة، له اقتصاد خاص قائم على بيع النفط، واختطاف الصحافيين والأجانب، وتبرعات من متعاطفين ومؤيدين له خاصة في منطقة الخليج، فضلا عن الضرائب التي يفرضها على المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرته.

ولا يزال مسلحو التنظيم يقاتلون لضم مزيد من الأراضي في العراق وسوريا.

أحمد ماهر يستعرض احصاءات العمليات العسكرية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ أغسطس/آب الماضي على مواقع للتنظيم، والمكاسب الجغرافية المهمة التي حققها منذ سقوط مدينة الموصل العراقية في يوينو/حزيران من العام الماضي.