بالفيديو: إلقاء حذاء على عضو الوفد الحوثي في جنيف

أثناء مؤتمر صحفي لأعضاء الوفد الحوثي في جنيف، اليوم الخميس، ألقت سيدة من أنصار الحكومة اليمنية في المنفى بحذائها نحو المتحدث ووقعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار ومعارضي الحكومة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أطلق مفاوضات جنيف يوم الاثنين الماضي بنداء للأطراف بالالتزام بهدنة انسانية.

من جانب آخر، تعكف الأطراف المتصارعة في اليمن والمجتمعة في جنيف يوم الخميس على مناقشة إمكانية الالتزام باتفاقات محلية لوقف اطلاق النار. ولم تصدر أية مؤشرات على أنها حققت أي تقدم فيما يخص التوصل إلى اتفاق شامل لوقف القتال.