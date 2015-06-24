تقرير: الاقتصاد السوري تراجع 50% منذ بداية الأزمة

ذكر تقرير صادر عن إحدى مؤسسات الأبحاث البريطانية أمس أن اقتصاد سوريا تضرر بشدة من الصراع المسلح الدائر في البلاد منذ 4 سنوات، إذ تراجع الاقتصاد بنسبة وصلت إلى خمسين في المائة، فيما سجلت الليرة السورية تراجعا وصل إلى ثمانين في المائة.

وحسب الدراسة التي اصدرها مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني، فإن الاقتصاد السوري تعرض لأسوأ أزمة له في عام 2013، حيث بدأ يسجل قدرا من التعافي منذ ذلك الوقت، بفضل زيادة حركة التجارة العابرة للحدود مع تركيا.

وأفاد التقرير أن المؤسسات السورية تواصل عملها في دفع الأجور وتوفير الطاقة.