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تقرير: الاقتصاد السوري تراجع 50% منذ بداية الأزمة

  • 24 يونيو/ حزيران 2015

ذكر تقرير صادر عن إحدى مؤسسات الأبحاث البريطانية أمس أن اقتصاد سوريا تضرر بشدة من الصراع المسلح الدائر في البلاد منذ 4 سنوات، إذ تراجع الاقتصاد بنسبة وصلت إلى خمسين في المائة، فيما سجلت الليرة السورية تراجعا وصل إلى ثمانين في المائة.

وحسب الدراسة التي اصدرها مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني، فإن الاقتصاد السوري تعرض لأسوأ أزمة له في عام 2013، حيث بدأ يسجل قدرا من التعافي منذ ذلك الوقت، بفضل زيادة حركة التجارة العابرة للحدود مع تركيا.

وأفاد التقرير أن المؤسسات السورية تواصل عملها في دفع الأجور وتوفير الطاقة.