شاهد عيان لحادث النائب العام المصري: رأيت سيارات تتطاير

توفي النائب العام المصري هشام بركات متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة أسفل سيارة عند مرور موكبه في شمال شرق العاصمة القاهرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير العدل أحمد الزند قوله إن بركات قد توفي في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة.

وقال مصدر طبي بوزارة الصحة المصرية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام.

وكان مسؤول آخر في الشرطة قد قال عقب الحادث إن "النائب العام أصيب بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج المتطاير من الانفجار،" الذي حدث في شارع عمار بن ياسر بضاحية مصر الجديدة الراقي في العاصمة المصرية، خارج مبنى أكاديمية عسكرية.