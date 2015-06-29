نتنياهو: العالم يدرك الأكاذيب من وراء قوافل الإغاثة لغزة

منع الجيش الإسرائيلي السفينة "ماريان"، التي تقل مساعدات إنسانية ونشطاء بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، من الوصول إلى قطاع غزة.

ووصفت حركة حماس التصرف الإسرائيلي بأنه "عربدة وانتهاك للقانون الدولي وإصرار على استمرار الحصار."

وسيطرت البحرية الإسرائيلية على السفينة "دون أعمال عنف تذكر" ثم أجبرتها على تغيير وجهتها إلى مدينة أسدود، بحسب بيان صادر عن الجيش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيل ، بنيامين تنياهو، إن التأثير الشعبي والإعلامي لهذه القافلة تراجع لان الناس حول العالم بدأوا يدركون الاكاذيب من وراء هذه الحملة.