مقتل أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة عسكرية إندونيسية

قتل أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة نقل عسكرية إندونيسية فوق حي سكني بمدينة ميدان شمالي البلاد.

وقال مسؤولون إن الطائرة هوت بعد عطل أصاب المحرك بعد دقيقتين فقط من اقلاعها.

وتحطمت عدة مباني واحترقت سيارات بعدما نزلت عليها الطائرة التي كانت من نوع هرقل سي 130.

وقال رئيس سلاح الجو الإندونيسي أغوس سوبرياتنا إن الطائرة كان على متنها 113 شخصا، من ضمنهم 12 من أفراد الطاقم، واستبعد القائد أن ينجو أحدهم من الحادث.

وتحطمت الطائرة على مبنى مكون من ثلاث طوابق ومبنى فندق.

وتقول مراسلة بي بي سي في جاكرتا آليس بوديساتريجو إن ذيل الطائرة وحده ما بقي بحالة تسمح بالتعرف عليه، وتحولت باقي الأجزاء إلى ركام.

وأفادت مراسلتنا بأن هناك تقارير تتحدث عن أن ثمة أشخاص ما زالوا عالقين في المباني المحطمة، ويستمر أقرب مستشفى في استقبال الجثث الواصلة من موقع التحطم.

وغالبية من كان على متن الطائرة من أقارب الجنود والنساء. وتقول المراسلة إنه من المبكر جداً تحديد عدد القتلى الدقيق، أو سبب الحادث.