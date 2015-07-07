10 أعوام على تفجيرات لندن: نقاش محتدم حول التطرف الديني

في الذكرى العاشرة لتفجيرات لندن، يحتدم النقاش في المملكة المتحدة حول ظاهرة التطرف والتأثر بالفكر الجهادي المتشدد لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، خاصة بعد ذهاب مئات من المسلمين البريطانيين خلال العامين الأخيريين إلى سوريا والعراق للعيش في دولة الخلافة المفترضة وللمقاتلة في صفوف التنظيم.

وتدور مخاوف من أن يساهم هؤلاء البريطانيين في اقناع مزيد من الشباب المسلم بالذهاب إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط أو التأثير فكريا على من لم يستطع منهم الذهاب بسبب التضييقات الأمنية.

فلماذا لا تزال ظاهرة التطرف حاضرة وبقوة بين أفراد للجالية المسلمة في بريطانيا؟

وهل يبذل الأئمة والقيادات الإسلامية جهودا وافية لمحاربة أيدولوجية تنظيم الدولة.

تقرير أحمد ماهر.