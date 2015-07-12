إلغاء قمة أوروبية بشأن أزمة الديون اليونانية

ألغيت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأحد، في وقت تستمر "محادثات صعبة" حول حزمة إنقاذ مالية ثالثة لليونان.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أجلوا محادثاتهم الليلة الماضية وسيعاودون التباحث اليوم.

وقال دونالد تسك، رئيس المجلس الأوروبي، إن اجتماعا لقادة مجموعة اليورو سينعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش ولن يُفض حتى تصل المحادثات إلى قرار بشأن اليونان.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن اليونان يمكن أن تخرج من مجموعة اليورو.

وشهد أمس السبت محادثات ماراثونية انتهت من دون اتفاق، ووصفها جيرون ديسيلبلوم رئيس المجموعة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورو بالمحادثات الصعبة جدا.