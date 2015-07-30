أطول شطيرة مكسيكية طولها يتجاوز 65 مترا

شارك العشرات من الطهاة في مدينة مكسيكو سيتي في المهرجان السنوي للشطائر بالمكسيك، وهو الحدث السنوي الذي يجمع الطهاة من مختلف أنحاء البلاد.

وحطم الطهاة الرقم القياسي الوطني لأطول شطيرة في البلاد. ووصل طول الشطيرة 65.26 متر، واستغرق صنعها 3 دقائق و 26 ثانية مسجلين رقما وطنيا قياسيا جديدا.

ويتيح هذا الحدث السنوي للطهاة من مناطق عدة في البلاد من استخدام المنتجات المحلية، مثل الفاصوليا، بالإضافة إلى أطباق أخرى من فنزويلا، كوبا، هندوراس، أورغواي، والأرجنتين.

وبعد الانتهاء من إعداد الشطيرة وقياسها، تم توزيعها على الجمهور الذي حضر المهرجان.