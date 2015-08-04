حرائق مستعرة تلتهم 25 منزلا في كاليفورنيا

تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية اندلاع أكثر من عشرين حريقا في منطقة الغابات، مما دمر نحو 25 منزلا ودفع بالآلاف إلى ترك منازلهم بعد احتراق مساحات عشبية شاسعة.

وساعد انخفاض درجات الحرارة رجال الإطفاء في كاليفورنيا على انشاء منطقة فاصلة بين نيران الحرائق المستعرة وآلاف المنازل، في مناطق الغابات التي فيها حشائش كثيفة وجافة لم تحترق منذ سنوات.

وانتشرت الحرائق هناك منذ الأربعاء الماضي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من اندلاع حرائق جديدة عند هبوب عواصف رعدية يمكن أن تشعل المناطق الجافة التي ستضربها.

يذكر أن 4 سنوات من الجفاف قد تركت الأراضي في غربي الولايات المتحدة عرضة لاندلاع حرائق.