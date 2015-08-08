جزيرة يوتويا النرويجية تستضيف أول مخيم للطلاب منذ الهجوم الدموي عام 2011

أعيد افتتاح المخيم الصيفي السنوي الذي يقيمه حزب العمال في النرويج، لتعريف الشباب بقيم الديمقراطية والحرية والتسامح وتشجيع الاندماج.

ويأتي الافتتاح بعد أربعة أعوام من الهجوم الدموي الذي شنه متطرف يميني يدعى اندرياس بريفيك على المخيم مدعيا أن فكرة المخيم ليست إلا غطاء لما سماه أسلمة المجتمع النرويجي، وادعى اثناء المحاكمة أنه في حرب ضد الاسلام.

وقد أدى الهجوم على المخيم إلى مقتل تسعة وستين شخصا معظمهم من الشباب بالاضافة إلى ثمانية آخرين قتلوا في انفجار قنبلة زرعها بريفيك في أحد المباني الحكومية في أوسلو.