لجنة تحقيق عراقية: المالكي وآخرون مسؤولون عن سقوط الموصل

حمّل تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و30 شخصية سياسية وعسكرية مسؤولية سقوط مدينة الموصل في أيدي مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق سيقدم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.

ويأتي تقرير اللجنة البرلمانية بعد ساعات من موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على قرار مجلس تحقيق، بإحالة قادة في الجيش إلى المحاكمة العسكرية لانسحابهم من مدينة الرمادي خلال معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في مايو / ايار الماضي.