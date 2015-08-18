كتاب جديد...ليس للقراءة وإنما لتنقية المياه الملوثة

طور باحثون في مركز الصحة العالمية بجامعة فرجينيا، كتابا يمكن استخدام صفحاته في تنقية المياه من البكتريا الضارة.

وقالت تريزا دانكوفيتش، إحدى الباحثات لموقع Daily Science للأخبار، إن الأوراق السميكة فيها جزيئات دقيقة من الفضة تنقي المياه وتعزل عوالق صغيرة جدا في الماء من ضمنها البكتريا والفيروسات.

وضمن تجربة على 25 مصدر للمياه الملوثة في جنوب أفريقيا، وغانا وبنغلاديش، تمكنت ورقة الكتاب من تنقية الماء من 99% من البكتريا.

وحسب التجارب فإن الماء الذي نتج عن التجربة كانت نقاوته تشبه ماء الصنبور في الولايات المتحدة، وكانت نسبة الفضة التي ظهرت في المياه المنقاة قليلة جدا، ولا تسبب مخاطر صحية، حسب الباحثين.