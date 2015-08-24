إرجاء مظاهرات لبنان لأسباب أمنية

أعلنت مجموعة "طلعت ريحتكم" عن إرجاء الاعتصام التي كانت قد دعت إليه مساء اليوم الإثنين، لأسباب أمنية.

واتهمت المجموعة التي دعت إلى المظاهرات من أسمتهم بالمندسين بالوقوف وراء استفزاز القوى الأمنية ومحاولة التشويش على التحرك.

ووقعت أعمال عنف مساء ثاني أيام الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف في وسط بيروت ضد الحكومة اللبنانية.

وبدأ الاعتصام الذي دعت إليه الحملة، المكونة من ناشطين في المجتمع المدني بعد ظهر الأحد، احتجاجا على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات التي تغرق فيها شوارع بيروت، ومنطقة جبل لبنان منذ أكثر من شهر.