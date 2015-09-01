هجوم واسع لتنظيم "الدولة الإسلامية" على حي القدم بدمشق

قال نشطاء المعارضة السورية إن تنظيم "الدولة الإسلامية" شن هجوما واسعا على حي القدم في العاصمة السورية دمشق، وسيطر على جزء كبير منه، بعد يومين من سيطرته على حي العسالي جنوبي العاصمة بعد معارك مع فصيل "أجناد الشام" المعارض.

ويأتي هذا فيما تراجعت المجموعات الموالية للحكومة في الفوعة وكفريا عقب هجمات مكثفة لمسلحي المعارضة تحت غطاء من القصف الصاروخي وخاصة في منطقة الصواغية شمال غرب الفوعة وقالت مصادر المعارضة إن مقاتليها سيطروا على الصواغية ويشرفون على كل الأهداف في الفوعة.

وفي حال تثبيت تنظيم الدولة لمواقعه في هذه الاحياء، يصبح على بعد 3 كيلو مترات من مركز العاصمة دمشق كما يشرف من هذه الأحياء على طريق دمشق درعا الذي يعتبر خط الإمداد الرئيسي للقوات الحكومية في درعا جنوب سوريا.