بيروت خلف أسلاك شائكة

منذ أن بدأت موجة الاعتصامات الأخيرة في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب أزمة النفايات، اتخذت السلطات إجراءات أمنية غير مسبوقة بمحيط مبنييْ الحكومة والبرلمان.

وكانت قوات الأمن اللبنانية أخلت أمس الثلاثاء مبنى وزارة البيئة من المحتجين الذين اقتحموا المقر في وقت سابق وحاولوا الاعتصام مطالبين باستقالة وزير البيئة.

وجاء اقتحام مقر وزارة البيئة قبل ساعات من موعد نهائي حددته حركة "طلعت ريحتكم" لاستقالة وزير البيئة وإلا نظموا احتجاجات واسعة نهاية الأسبوع.

وشهدت الأسابيع الماضية احتجاجات على فشل الحكومة في التعامل مع أكوام من القمامة في شوارع بيروت.

تقرير كارين طربيه من بيروت.