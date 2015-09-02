تفجير في اللاذقية وتواصل الاشتباكات في القدم بدمشق

ذكر شهود عيان في مدينة اللاذقية السورية الساحلية لبي بي سي أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أربعون آخرون في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة في ساحة الحمّام في المدينة.

وكانت القوى الأمنية السورية قد أبطلت تفجير سيارتين ملغمتين بـ 400 كيلو غرام من المتفجرات يوم أمس الثلاثاء، وألقي القبض علي سائقي السيارتين عند مدخل مدينة القرداحة وعند مدخل مدينة اللاذقية.

وقال نشطاء المعارضة أن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية قصف بلدة مارع بغاز الخردل السام ما أوقع عشرين مصابا بحسب المعارضة.

وذكر ناشطون أن القتال مازال دائراً بين عناصر التنظيم ومسلحي ما يعرف باجناد الشام في حي القدم.