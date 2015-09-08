اكتشاف عشرات الأعمدة تحت الأرض في موقع أثري بريطاني

لايزال لغز النصب الحجري المعروف في بريطانيا ستونهينج يحير علماء الآثار، فقد اكتشف أخيرا نصب آخر يتألف من عشرات الأحجار المصطفة، غير بعيد عنه تحت سطح الأرض، في جنوب انجلترا.
ويعود النصب الجديد الذي سمي بـ سوبر هينج إلى أربعة آلاف وخمسمائة عام.
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لايزال لغز النصب الحجري المعروف في بريطانيا ستونهينج يحير علماء الآثار، فقد اكتشف أخيرا نصب آخر يتألف من عشرات الأحجار المصطفة، غير بعيد عنه تحت سطح الأرض، في جنوب انجلترا.
ويعود النصب الجديد الذي سمي بـ سوبر هينج إلى أربعة آلاف وخمسمائة عام.