حملة "مانيش مسامح" التونسية تحتج على مشروع قانون المصالحة

تنظم حملة "مانيش مسامح" في تونس مسيرة احتجاجية على مشروع قانون المصالحة، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لرجال أعمال ومسؤولين سياسيين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويرمي المشروع إلى طي صفحة الماضي وإقرار عفو عام عن رجال الأعمال السابقين ممن ارتبطوا بالفساد المالي أو انتفعوا من الفساد أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتمنع وزارة الداخلية التونسية كافة المظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

وتنتقد أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وكذلك منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما تصفه هذه الأطراف بتقييد الحريات في تونس بذريعة قانون حالة الطوارئ.