بلا قيود: خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

يستضيف برنامج بلا قيود هذه الاسبوع رئيس جهة سياسية طرحت وسوقت نفسها دولياً وأقليمياً كبديلٍ لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، حصلت على الدعم الدولي والتحق بها العديد من الشخصيات السورية المعروفة مكثفةً جهودها لعزل النظام ودعم ذراع المعارضة العسكري الجيش السوري الحر.

نسأل د. خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض عن واقعية دعواته لاقامة مناطق أمنة يعود اليها اللاجئون السوريون؟

لماذا ينتقد الدول الاوربية على استقبالها للاجئين السوريين الذي يعده هو مكافأة لنظام الأسد؟ الا يعيش الائتلاف وأعضاءه أنفسهم في دول اللجوء؟

اين يرى اتجاه بوصلة الصراع في سوريا؟ هل لفظت المرحلة الحالية الائتلاف السوري نفسه ؟ الا يبدو أن المجتمع الدولي قبل بمشاركة الأسد في الحلول المستقبلية للصراع السوري؟ وماهو نفوذ الأئتلاف في سوريا؟ الا يعد رهان الأئتلاف على الجيش السوري الحر لهزيمة النظام والتنظيمات المتشددة الاخرى ضرباً من الخيال؟

يعرض البرنامج يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، ويعاد على مدى أيام الأسبوع.