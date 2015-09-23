بي بي سي تنقل صورة عن محنة المهاجرين في "غابة كاليه"

يجتمع قادة الإتحاد الأوروبي لإقرار خطة إعادة توطين نحو 120 ألف لاجىء على بلدان القارة العجوز، وذلك على الرغم من معارضة قوية لنظام توزيع اللاجئين من بعض الدول الاعضاء.

كما ستنظر القمة إلى سبل ضبط حدود الدول وتقديم المساعدات إلى سوريا التي نزح منها ملايين الاشخاص.

وما زال تدفق اللاجئين إلى دول الإتحاد الأوروبي يتصدر القضايا الأساسية في هذه القارة.

بعض اللاجئين انتهوا في مدينة كاليه التي تقع على الجانب الفرنسي من القنال الإنجليزي، راغبين بالانتقال إلى بريطانيا.

ومن ضمن من التقتهم البي بي سي أشخاص من (البدون) قدموا من الكويت.

مراسل بي بي سي مراد بطل الشيشاني، قضى يوماً كاملا في المخيم الذي بات يعرف بـ"غابة كاليه" وأعد التقرير التالي.