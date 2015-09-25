سيارة سباق بريطانية تصل سرعتها إلى 1228 كم في الساعة

كشف خبراء بريطانيون النقاب عن سيارة سباق يأملون أن تكون الأسرع في العالم.
يقول القائمون على المشروع إن السيارة بلودهاوند (Bloodhound) بإمكانها تخطي سرعة الصوت.
ويأملون أن تصل سرعتها إلى مايقرب من ألف ميل في الساعة في المستقبل القريب.
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كشف خبراء بريطانيون النقاب عن سيارة سباق يأملون أن تكون الأسرع في العالم.
يقول القائمون على المشروع إن السيارة بلودهاوند (Bloodhound) بإمكانها تخطي سرعة الصوت.
ويأملون أن تصل سرعتها إلى مايقرب من ألف ميل في الساعة في المستقبل القريب.