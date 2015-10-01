عدد من يتخطون سن الستين "سيتضاعف" عام 2050

أشار تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية إلى أن ن عدد الأشخاص الذين سيتجاوز عمرهم 60 عاما سيتضاعف بحلول عام 2050.

وقالت مارجريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، إن "معظم الأشخاص، حتى في الدول الفقيرة، يعيشون لفترة أطول ولكن هذا ليس كافيا". أضافت مارجريت أنه "يتيعن أن نضمن أنهم يعيشون هذه الأعوام الزائدة في صحة جيدة".

ووصف بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في اليوم العالمي لكبار السن، الذي يوافق الأول من أكتوبر/ تشرين أول، كبار السن بأنهم " ثروة هائلة" للمجتمع.

وأوصت المنظمة الأممية بوضع سياسات جديدة تؤمن الرعاية للأعداد المتزايدة من المسنين.