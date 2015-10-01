دونالد ترامب: سأُرجع اللاجئين السوريين إلى بلادهم

قال المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعيد جميع اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة، إلى سوريا إذا انتخب رئيسا للبلاد.

وأضاف الملياردير خلال كلمة ألقاها في نيوهامشير: "عندما أربح، سأعيدهم إلى بلادهم".

وأردف ترامب " سمعت أننا نريد أن نستقبل 200 ألف سوري، واسمعوني، يمكنهم أن يكونوا من تنظيم الدولة الاسلامية"، مشيراً إلى أنهم "200 ألف جندي، وهم سيأتون إلى امريكا كجزء من هجرة جماعية".

ويعتبر هذا التصريح مناقضاً لما قاله في مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز، إذ قال إن "على الولايات المتحدة قبول المزيد من اللاجئين".

وتعاني بعض الدول الأوروبية من تفاقم أزمة المهاجرين، وقد وافقت الولايات المتحدة على استقبال 10 آلاف سوري العام المقبل.

وسمحت الولايات المتحدة بتوطين 1500 سوري منذ بدء الصراع في سوريا.

وناشد العديد من الديمقراطين من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينون باستقبال مزيد من اللاجئين السوريين ورفع العدد المسموح به من 10 آلاف إلى 65 ألف سوري.