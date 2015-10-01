شهادات من اليمن: أحمد مرغم - صنعاء

ما يزال الصراع مستمرا في اليمن، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 4900 شخص قتلوا هناك خلال الأشهر الستة الماضية، من ضمنهم 2200 مدني.

وشكلت السعودية منذ شهر مارس/ آذار الماضي تحالفا عربيا بقيادتها، بدأ حينها بشن حملة عسكرية في اليمن في محاولة لإزاحة الحوثيين عن السلطة، وإرجاع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى كرسي الرئاسة.

وما يزال الحوثيون يسيطرون على أجزاء في شمال البلاد والعاصمة صنعاء.

وحصلت بي بي سي على شهادات يمنيين حول شكل الحياة في ظل ظروف الحرب هناك. وتحدث أحمد مرغم من العاصمة صنعاء عن تأثير الضربات الجوية.