الجيش الإسرائيلي يقتحم منطقة الضاحية في نابلس بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة الضاحية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر أمنية فلسطينية.

وسادت التعزيزات العسكرية والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة على مدينة نابلس وقراها، بعد أن فرضت قوات الجيش الإسرائيلي طوقا عسكريا على المدينة ومداخلها إثر عملية إطلاق النار قرب مستوطنة يتمار والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وفيما تزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وتحديدا على الشوارع ومفترقات الطرق الواصلة بين المدن وقراها، وفق تأكيد الجانب الفلسطيني الذي سجل عشرات الاعتداءات من قبل المستوطنين على مراكب ومقتنيات وأراضي تعود للفلسطينيين.

تقرير إيمان عريقات.