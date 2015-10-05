تنظيم "الدولة الإسلامية" يفجر قوس النصر في تدمر بسوريا

قال مأمون عبد الكريم، المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، إن "مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية نسفوا قوس النصر وهو من الآثار الرئيسية في مدينة تدمر الأثرية بعد أن دمروا معبدين أثريين في ذلك المكان الواقع في وسط سوريا في الأشهر الأخيرة".

وأضاف عبد الكريم أن تمثال قوس النصر الذي يقع عند مدخل شارع الأعمدة في هذه المدينة التاريخية "هو أيقونة تدمر".

وأكد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان تدمير هذا المعلم الأثري، وذلك بعد أشهر قليلة من تدمير معبدين شهيرين في هذه المدينة الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي للإنسانية.