الفيضانات تغمر ولايتين أمريكيتين

لقي سبعة أشخاص حتفهم في ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا الأمريكييتين جراء الأمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات التي اجتاحت الولايتين، لاسيما ولاية ساوث كارولينا التي غمرت بمياه الأمطار.

وتتساقط الأمطار بصورة متواصلة منذ نحو أسبوع، ما أدى لموجة من الفيضانات في مختلف أنحاء الولاية، كما يتوقع علماء الأرصاد الجوية أن يزيد إعصار يواكين من سوء الطقس في ساوث كارولينا.

وارتفع منسوب مياه نهر كونغاري، الذي يمر في ساوث كارولاينا، إلى أعلى مستوى له منذ عام 1936.

وألغيت الدراسة في المدارس والجامعات في الولاية، التي كان الرئيس باراك أوباما قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ فيها.